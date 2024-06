Das hat es zuvor noch nie gegeben: Knacki beantragt OP für Anpassung des Geschlechts!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen könnte sich erstmals eine inhaftierte Person einer Operation zur Geschlechtsanpassung unterziehen.

Eine inhaftierte Person aus einem Gefängnis in Nordrhein-Westfalen will operativ ihr Geschlecht anpassen lassen. © Friso Gentsch/dpa

Das geht aus dem aktuellen Bericht des Justizvollzugsbeauftragten des Landes hervor. Demnach liege inzwischen das für die Operation notwendige Gutachten vor.

"Die Gefangene hofft nun, zeitnah die Erlaubnis für eine geschlechtsangleichende Operation zu bekommen", so der Beauftragte. Er wählte in seinem Bericht die weibliche Form für die Transgender-Person, die bereits in den Frauenvollzug verlegt wurde.

Über die Gefangene heißt es in dem Bericht, sie habe sich an den Justizvollzugsbeauftragten gewandt, weil sie zunächst durch die Verlegung ihre Arbeit verloren und "während der laufenden Hormontherapie nicht die dringend benötigte psychologische Betreuung erhalten" habe.

"Zudem sei ihr die Teilnahme am Umschluss verwehrt worden, da sie noch männliche Geschlechtsmerkmale habe. Diese Isolationserfahrungen haben die Gefangene massiv getroffen und während der ohnehin äußerst vulnerablen Phase der Hormonbehandlung zu starken Depressionen und Suizidalität geführt", so der Bericht.

"Im weiteren Verlauf habe sich ihre Erfahrung jedoch zum Positiven verändert, sie berichtet von der Gründung einer Arbeitsgruppe 'Trans' und einem spürbaren progressiven Wandel in ihrer Anstalt", teilte der Justizvollzugsbeauftragte mit.