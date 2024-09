Drastische Maßnahmen an Gesamtschule: Pinkel-Verbot für alle Schüler!

Solch drastische Maßnahmen gibt es wohl an keiner anderen Schule in Deutschland! Denn eine Gesamtschule in Krefeld-Hüls hat ein Pinkel-Verbot verhängt.

Von Florian Fischer

Krefeld - Solch drastische Maßnahmen gibt es wohl an keiner anderen Schule in Deutschland! Denn eine Gesamtschule in Krefeld-Hüls hat ein Pinkel-Verbot verhängt.

Die Robert-Jungk-Gesamtschule in Krefeld-Hüls hat zu drastischen Maßnahmen gegen Vandalismus und Drogenhandel gegriffen. © Robert-Jungk-Gesamtschule (Screenshot) Der Grund für die harte Anordnung, von der rund 650 Kinder und Jugendliche betroffen sind: Vandalismus und Drogenhandel auf den Schultoiletten! Wie BILD berichtet, hat man sich daher an der Robert-Jungk-Gesamtschule dazu entschlossen, die WCs während des Unterrichts abzuschließen. Lediglich in den großen Pausen sind die Klos geöffnet. Eine Ausnahme gibt es aber doch: Mit einem ärztlichen Attest ist auch das Pinkeln während des Unterrichts oder in den kleinen Pausen möglich. Nordrhein-Westfalen Nach tödlichem Unfall auf Leverkusener Rheinbrücke: Neue Erkenntnisse zum Hergang "Innerhalb kürzester Zeit wurden insbesondere die Jungentoiletten in einem Ausmaß verwüstet, das ein geordnetes und sicheres Nutzen dieser Räumlichkeiten unmöglich machte", erklärt die Schulleitung der Krefelder Gesamtschule in einem aktuellen Brief an alle Elternteile. Zwar habe man Gespräche mit allen Schülern geführt, doch auch diese liefen ohne erkennbare Ergebnisse ab.

Polizeipräsenz vor den Sommerferien