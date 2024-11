23.11.2024 18:44 Dutzende Verletzte nach Brand in Flüchtlingsheim - Jetzt ermittelt der Staatsschutz

In Schleiden in der Eifel ist am Samstagvormittag ein Flüchtlingsheim aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Schleiden (NRW) - In Schleiden in der Eifel ist am Samstagvormittag eine Flüchtlingsunterkunft aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Feuerwehr Schleiden war mit starken Kräften vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie ein Sprecher der Polizei Euskirchen auf dpa-Anfrage mitteilte, seien schätzungsweise "10 bis 15 Personen" durch Rauchgas leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort betreut oder in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache übernahm die Polizei Bonn. Zudem ist, wie in diesen Fällen üblich, der Staatsschutz informiert worden. Eine Brandmeldeanlage habe den Angaben zufolge um 10.43 Uhr Alarm geschlagen. Daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt. Nordrhein-Westfalen Vollsperrung für mehrere Tage: Hier brauchen Autofahrer ab heute Geduld! Der Brand war am späten Nachmittag unter Kontrolle. Ersten Ermittlungen zufolge lag der Ursprung des Brandes im Dachstuhl. Bewohner sollen durch Kölner Bezirksregierung umverteilt werden Die weiteren Bewohner der Unterkunft sind auf andere Gebäude auf dem Gelände beziehungsweise durch die Bezirksregierung Köln auf andere Unterkünfte verteilt worden. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werden Zeugenbefragungen durchgeführt und es wird nach weiteren Zeugen gesucht.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa