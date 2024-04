Ferienende sorgt für Andrang an NRW-Flughäfen - Sommerwetter füllt die Straßen

Düsseldorf - An den größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Osterferien zehntausende Reiserückkehrer erwartet.

Mit dem Ende der Osterferien steigt traditionell die Reiseintensität auf den Flughäfen an. © Roberto Pfeil/dpa

Der Flughafen Düsseldorf rechnet für das letzte Ferienwochenende mit etwa 167.000 Fluggästen, davon rund 52.000 am Freitag, etwa

55.000 am Samstag und über 60.000 am Sonntag, wie ein Sprecher der dpa sagte.

Am Flughafen Köln/Bonn werden in diesem Zeitraum rund 97.000 Fluggäste erwartet.

Die Deutsche Bahn verzeichnet zum Ferienende eine erhöhte Nachfrage, sagte ein Bahnsprecher der dpa. Größere Bauarbeiten zwischen Duisburg und Essen sowie Duisburg und Oberhausen sorgen noch bis Montag für Einschränkungen und Fahrplanänderungen.

Die Bahn empfiehlt eine Sitzplatzreservierung und Reisen am frühen Morgen oder späten Abend.

Auf den Autobahnen in NRW bleiben außergewöhnlich viele Staus laut ADAC trotz des Ferienendes aus. Der meiste Verkehr werde Samstag- und Sonntagnachmittag erwartet, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein.