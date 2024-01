Lehrermangel in NRW: Mit dieser kuriosen Kampagne wirbt das Land um neue Kräfte

Düsseldorf - Mit einer Kampagne unter dem Motto "Was ist deine Lehrkraft?" will Nordrhein-Westfalens Schulministerium mehr Menschen für den Lehrberuf begeistern.

In Nordrhein-Westfalen werden dringend Lehrer gesucht. © Sebastian Gollnow/dpa

Ministerin Dorothee Feller (57, CDU) stellte die Kampagne am Montag gemeinsam mit zwei Lehrern im Landtag vor. Insgesamt fünf Lehrkräfte aus NRW stellen auf den Kanälen Facebook, Instagram und YouTube ihren Weg zum Beruf als Lehrerin oder Lehrer dar und erzählen, was ihnen daran Spaß macht.

"Wenn Lehrer und Lehrerinnen beschreiben, warum sie allen Herausforderungen zum Trotz gerne mit ihren Schülerinnen und Schülern arbeiten, macht sie das zu den besten Botschafterinnen und Botschaftern, die wir uns für diesen so wichtigen Beruf nur wünschen können", sagte Feller.

Zu den drei Kanälen kommt eine Website, auf der sich Interessierte über ein Lehramtsstudium oder einen Seiteneinstieg informieren können.

In einer repräsentativen Forsa-Befragung aus dem vergangenen Herbst gaben mehr als 60 Prozent der Schulleiter in NRW an, dass mindestens eine Lehrstelle zum Beginn des laufenden Schuljahres nicht besetzt gewesen sei. Bei jeder fünften Schule in NRW waren sogar drei oder mehr Stellen vakant.