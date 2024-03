09.03.2024 21:05 6.876 Mehrere Schüsse in der Innenstadt: Mann stirbt bei Schießerei in Bielefeld

Schießerei in Bielefeld! Am Samstagabend ist ein Mann in der Innenstadt getötet worden, nachdem mehrere Schüsse gefallen waren.

Von Holger Köhler-Kaeß

Bielefeld - Schießerei in Bielefeld! Am Samstagabend ist ein Mann in der Innenstadt getötet worden, nachdem mehrere Schüsse gefallen waren. Der Rettungsdienst konnte den Mann nicht retten. © Sebastian Gollnow/dpa Laut Zeugenaussagen sollen sich die mutmaßlichen Täter zuvor in einem Café in der Nähe der Obernstraße aufgehalten haben. Nach der Schießerei gegen 18.30 Uhr wurde das Opfer laut Radio Bielefeld durch Sichtschutzwände verdeckt. Augenzeugen und Angehörige werden vor Ort betreut. Nordrhein-Westfalen Zahlen legen offen: Rinder-Schlachtungen gehen drastisch zurück Nähere Angaben machte die Polizei am Abend noch nicht. Bei dem Opfer soll es sich offenbar um einen Ex-Boxer aus Bielefeld handeln. Bestätigt wurde das jedoch bisher ebenfalls noch nicht.



Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa