14.10.2024 12:10 Miese Zustände im Landtag: Regen tropft rein, jetzt müssen Pflanzen und Eimer helfen

Das nasse Herbstwetter macht dem Landtag in Düsseldorf zu schaffen: An mehreren Stellen regnete es in den vergangenen Tagen durchs Dach.

Düsseldorf - Das nasse Herbstwetter macht dem Landtag in Düsseldorf zu schaffen: An mehreren Stellen regnete es in den vergangenen Tagen durchs Dach, das Parlament behalf sich mit Eimern und sogar Topfpflanzen. Unter anderem werden Topfpflanzen dafür verwendete, um das durch die Decke sickernde Wasser im NRW-Landtag aufzufangen. © Oliver Auster/dpa Laut einem Sprecher ist das in die Jahre gekommene Dach ein Sanierungsfall. Das Landtagsgebäude sei vor mehr als 36 Jahren gebaut worden. "In den vergangenen Jahren sind an einzelnen Stellen der Dachkonstruktion Probleme aufgetreten, die dazu führen, dass gelegentlich bei sehr starkem Regen Wasser eintritt. Dieses wird je nach räumlicher Gegebenheit aufgefangen", so der Sprecher. Konkret sind das teilweise überraschende Lösungen: In den vergangenen Tagen behalf man sich in einem Durchgang zu Räumen der Fraktionen von Grünen und FDP mit einer Konstruktion aus Filz, einer Plane und einem Abfalleimer. Nordrhein-Westfalen Riesen-Erfolg für NRW-Ermittler: Bundesweiter Kinderporno-Ring im Darknet aufgedeckt Die "Rheinische Post" hatte Ende September bereits über zwei Grünpflanzen berichtet, die kurzerhand unter eine undichte Stelle unweit des Plenarsaals gestellt worden waren. Das "Landtagsblog" zeigte später ein Foto aus der Poststelle der CDU-Fraktion, wo ein Eimer unter der Decke hing - mit einem Schlauch, der wiederum in einen Papierkorb führte. Auch im Plenarsaal stand vor der Sommerpause wegen starken Regens schon ein Eimer - laut Augenzeugen direkt neben dem Rednerpult. Wie der Landtagssprecher der dpa sagte, soll das gesamte Dach saniert werden - was allerdings ein aufwendiges Unterfangen sei. Einen Zeitplan dafür gebe es noch nicht.

Titelfoto: Oliver Auster/dpa