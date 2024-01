Möglicher Anschlag auf Deutzer Kirmes: NRW-Innenminister sieht keine Panne

Düsseldorf - Im Fall der mutmaßlichen Ausspähung der Kirmes in Köln-Deutz will NRW -Innenminister Herbert Reul (71, CDU) nicht von einer Informationspanne sprechen.

Innenminister Herbert Reul (71) will nicht von einer Informationspanne sprechen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Kölner Polizei hatte berichtet, dass sie vom Bundeskriminalamt über die mutmaßliche Ausspähung der Kirmes durch Terrorverdächtige an Ostern 2023 nicht informiert worden war.

Es gebe - je nach Perspektive - gute Gründe, nicht jede Bewegung von Gefährdern den lokalen Polizeibehörden mitzuteilen, sagte Reul am Donnerstag dem Innenausschuss des Landtags NRW. Denn dadurch könnten die Quellen der Informationen gefährdet oder die Ermittlungen kaputt gemacht werden.

Bei den Terrorwarnungen rund um den Kölner Dom sei die Kölner Polizei eng eingebunden gewesen. Es habe in wenigen Tagen zehn Sitzungen des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums in Berlin dazu gegeben, an mehreren Sitzungen sei die Kölner Polizei direkt beteiligt gewesen.

Die Zusammenarbeit bei der Terrorabwehr funktioniere auch international gut.