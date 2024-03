Nach Großeinsatz in Aachener Klinik: 65-Jährige verursacht Millionenschaden!

Aachen - Zwei Tage nach einem Großeinsatz wegen eines Feuers und einer Frau (65), die sich verschanzt hatte, geht das betroffene Krankenhaus in Aachen von einem Millionenschaden aus!

Die 65-jährige Deutsche kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Als die Frau laut Polizei am späten Abend versuchte, auf dem Gang einen Gegenstand abzubrennen, wurde sie angeschossen, um die Gefahrenlage zu beenden.

In dem Krankenhaus mit mehr als 350 Betten soll eine 65 Jahre alte Frau am Montagnachmittag einen Brand gelegt haben. Sie soll zudem einen Mitarbeiter der Klinik mit einer Waffe bedroht und sich verschanzt haben.

Ein Operationssaal sei durch das Feuer komplett zerstört worden, teilte eine Sprecherin des Luisenhospitals am Mittwoch mit.

Hunderte Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren am Montagabend (4. März) an dem Aachener Klinikum im Einsatz gewesen. © Henning Kaiser/dpa

An dem mehr als sechs Stunden langen Einsatz an dem Krankenhaus waren Hunderte Rettungskräfte beteiligt. Allein die Aachener Feuerwehr bot 111 Feuerwehrleute vor Ort auf, weitere 400 waren in Bereitschaft. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den Einsatz beendet.

Nach Angaben der Stadt Aachen konnte die Feuerwehr den Brand zunächst nicht direkt löschen, weil unklar war, wo die Frau sich im Krankenhaus aufhielt. Da im Operationssaal auch Sauerstoffleitungen beschädigt waren, hatte sich der Brand verstärkt.

Das Luisenhospital teilte am Mittwoch mit, einige Räume müssten noch von Ruß und Rauch befreit werden. Sie könnten in einigen Tagen wieder genutzt werden.