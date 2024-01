Nach Protestwelle gegen AfD: Landtag diskutiert über Demonstrationen

Am vergangenen Wochenende waren in NRW Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die AfD zu demonstrieren. © Thomas Frey/dpa

Allein in NRW waren am vergangenen Wochenende mehr als 100.000 Menschen in vielen Städten auf die Straße gegangen und hatten gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert - unter anderem etwa in Köln, Dortmund, Bonn oder Bochum.

Anlass für die auch bundesweiten Demos war ein Treffen von Rechtsradikalen: Das Medienhaus Correctiv hatte am 10. Januar über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November in Potsdam berichtet, bei dem auch einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion waren.

Besprochen wurden nach Angaben von Teilnehmern Pläne, wie eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Referent war unter anderen der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner (35).

Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU) hat die AfD wiederholt als gefährliche "Nazi-Partei" bezeichnet.