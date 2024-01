Nach Großdemo mit 70.000 Teilnehmern: Weitere Aktionen gegen Rechts in Köln geplant

Köln - Nachdem am Sonntag (21. Januar) tausende Kölnerinnen und Kölner auf der Deutzer Werft ein Zeichen gegen Rechts gesetzt hatten, haben die Organisatoren weitere Termine für Großdemos in Köln bekannt gegeben.

Etwa 70.000 Kölnerinnen und Kölner machten sich am Sonntag auf den Weg zur Deutzer Werft, um lautstark für Demokratie und Menschenrechte einzustehen. © Sascha Thelen/dpa

Am Dienstag (16. Januar) waren es rund 30.000 Menschen auf dem Kölner Heumarkt, die ein lautes Signal in Richtung AfD senden wollten. Nochmal getoppt wurde die beeindruckende Zahl dann am Sonntag, als bis zu 70.000 Menschen für Demokratie und Menschenrechte einstanden.

Ein voller Erfolg, findet auch das Bündnis "Köln stellt sich quer", das via Facebook zur Großdemo am Sonntag aufgerufen und diese organisiert hatte.

Damit die Rufe der tausenden Kölnerinnen und Kölner auch langfristig Gehör finden, schlägt das Bündnis nun einen weiteren Streik für den 21. März - den internationalen Tag gegen Rassismus - vor.

Unter dem Motto #15vor12 sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann um 11.45 für 15 Minuten jede Arbeit ruhen lassen - egal ob in der Schule, auf der Arbeit oder in der Uni.