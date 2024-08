Nach Terror-Attacke in Solingen: Herbert Reul mit Update über die Verletzten

Inzwischen ist der mutmaßliche Messerstecher Issa Al H. in Untersuchungshaft. © Uli Deck/dpa

Auch vor der Messerattacke seien Polizisten auf dem Platz in der Solinger Innenstadt gewesen, berichtete Reul. Mobile Straßenblockaden seien aus Sicherheitsgründen ebenfalls aufgestellt worden.

Bei dem Anschlag in Solingen hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der in Düsseldorf in Untersuchungshaft sitzt.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Diese hatte die Tat für sich reklamiert und auch ein Video eines maskierten Mannes veröffentlicht, bei dem es sich um den Täter handeln soll.

Der mutmaßliche Täter hätte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte.