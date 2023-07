04.07.2023 09:25 1.535 Heftiger Unfall: Krankenwagen kippt um, Mädchen (13) lebensgefährlich verletzt

In Borken in Nordrhein-Westfalen kam es am Montag zu einem Unfall mit fünf Verletzten.

Von Anne-Sophie Mielke

Borken (Münsterland) - Bei einem heftigen Unfall mit einem Rettungswagen in Nordrhein-Westfalen wurden fünf Personen verletzt, darunter eine 13-Jährige lebensgefährlich. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Rettungswagen auf die Seite kippte. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Der Krankenwagen der Feuerwehr Borken war am Montagnachmittag auf der Bocholter Straße in Borken in Richtung Rhede zu einem Einsatz unterwegs gewesen. Ein Autofahrer (46) aus Belgien war währenddessen auf dem Pröbstinger Busch in Richtung Bocholter Straße gefahren und hatte den Rettungswagen übersehen, der Vorfahrt gehabt hätte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei der Rettungswagen auf die Seite kippte. Nordrhein-Westfalen Angefahrener Polizist aus Essen: So geht es ihm jetzt Die beiden Insassen, 39 und 26 Jahre alt, wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Auto, was in den Unfall verwickelt gewesen war, saßen neben dem 46-jährigen Fahrer auch noch sein 16-jähriger Sohn und die 13-jährige Tochter. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch ihr Bruder und Vater wurden verletzt und wurden in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand laut einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Borken ein Sachschaden von rund 221.000 Euro. Ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahme-Team der Polizei ermittelt nun zur Ursache des Crashs.

