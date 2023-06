NRW plant zwei neue Gefängnisse - aber nur, um die alten Knäste endlich sanieren zu können!

Düsseldorf - Zu den 36 Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen sollen zwei neue hinzukommen. Gebraucht werden die aber eigentlich nur, um die alten Knäste sanieren zu können. Kostenpunkt: mindestens 1,5 Milliarden Euro.

Auch die Justizvollzugsanstalt in Remscheid zählt zu den baufälligen Gefängnissen in NRW. © Federico Gambarini/dpa

Bei den Gefängnissen werde es sich um "Rotationsanstalten" handeln, teilte das Justizministerium des Landes auf dpa-Anfrage mit. Damit soll der Sanierungsstau der alten Haftanstalten aufgelöst werden.

Um ein in die Jahre gekommenes Gefängnis sanieren zu können, sollen die Strafgefangenen in eine der Rotationsanstalten umgesiedelt werden. Ist die Sanierung beendet, können die Häftlinge in ihr renoviertes Gefängnis zurückkehren und die Gefangenen des nächsten maroden Gefängnisses für die Dauer der Sanierung einziehen.

Anders könnten die Maßnahmen nicht realisiert werden, hieß es.

Wo die neuen Gefängnisse gebaut werden, stehe noch nicht fest. Die unlängst bekannt gewordene Suche nach geeigneten Grundstücken laufe landesweit.

Weil mehrere Gefängnisse wegen ihres schlechten Zustands nur noch eingeschränkt genutzt werden könnten, gebe es einen Bedarf von insgesamt 1300 Haftplätzen.