Polizei-Panne in NRW! Unzählige Lasergeräte kaputt

Düsseldorf - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat den Einsatz von 115 Lasermessgeräten gestoppt, nachdem der Hersteller Kunden über einen Messfehler informiert hat.

Wie aus der LZPD-Verfügung an die Polizeibehörden hervorgeht, waren beim Gerät vom Typ "TrueSpeed, LTI 20- 20" bei Testmessungen Abweichungen von drei Kilometern pro Stunde aufgefallen.

Ob die Geräte in NRW auch betroffen sind und eventuell Knöllchen nachträglich zurückgenommen werden müssen, war zunächst unklar.

Die Folge: "Lasermessgeräte des oben benannten Typs sind daher mit sofortiger Wirkung und bis aus weiteres nicht mehr für die repressive Geschwindigkeitsüberwachung einzusetzen", so das LZPD in dem Schreiben an die Polizeibehörden, das der dpa vorliegt.

In NRW werden laut Innenministerium 600 Lasermessgeräte eingesetzt, es geht damit um jede fünfte sogenannte Laserpistole, die jetzt erst einmal ausfällt.