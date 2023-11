Protest in NRW: Arztpraxen und Apotheken schließen - das müssen Patienten jetzt wissen

Dortmund - Mit der Forderung nach angemessener Vergütung bleiben am kommenden Mittwoch viele Apotheken und Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Apotheker-, Hausarzt- und Zahnarztverbände haben zum gemeinsamen Protesttag gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung in Nordrhein-Westfalen aufgerufen.