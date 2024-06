Schleuser-Affäre: Nächster Politiker gerät ins Visier der Behörden

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (46) ist ins Visier der Behörden geraten. © David Young/dpa

Das hat Kurzbach am Donnerstag selbst mitgeteilt. Sein Anwalt habe dies in Erfahrung gebracht. "Ich habe der Staatsanwaltschaft meine volle Kooperation zugesichert und werde auch alles in meiner Macht Stehende tun, um die mir nun bekannten Vorwürfe vollumfänglich auszuräumen."

Kurzbach beteuerte seine Unschuld: Er werde von einem anderen Beschuldigten des Verfahrens bezichtigt, Mitwisser zu sein. Dies entspreche nicht den Tatsachen. Er blicke den Ermittlungen daher entspannt entgegen.

Er habe beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Die Staatsanwaltschaft hatte aus ermittlungstaktischen Gründen weder bestätigt noch dementiert, gegen Kurzbach zu ermitteln.

Auch gegen den für die Solinger Ausländerbehörde verantwortlichen Beigeordneten werde ermittelt, wie dieser am Donnerstag mitteilte. In Solingen seien aber keine rechtswidrigen Aufenthaltstitel erteilt worden.

Er sei sich sicher, die Vorwürfe entkräften zu können.