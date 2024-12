Starke Nerven in NRW benötigt? So ist die Lage auf den Straßen und an den Flughäfen

Köln - Freie Straßen und nur kurze Wartezeiten an den Flughäfen – in Nordrhein-Westfalen können die Menschen an Heiligabend bisher noch auf eine problemfreie Anreise hoffen.

Die A3 bei Köln ist ein Verkehrshotspot. An Heiligabend ist es allerdings noch ruhig an dem Knotenpunkt. © Thomas Banneyer/dpa

Mit Stand 13.00 Uhr zeigt die offizielle Verkehrsinformationsseite des Landes keinen Kilometer Stau und eine störungsfreie Lage auf NRWs Straßen an.

Und auch, wer kurz vor der Bescherung noch eine Flugreise antritt, muss am größten Flughafen des Landes in Düsseldorf laut Online-Auskunft am Mittag am Flugsteig teils nur zwei bis drei Minuten Wartezeit einkalkulieren.

Ähnlich zeigt sich das Bild am Airport Köln/Bonn: Auch hier kommt es rund um die Mittagszeit lediglich zu rund drei Minuten Wartezeit an den Sicherheitskontrollen.

Für letzte Weihnachtsbesorgungen blieben zahlreiche Geschäfte wie Supermärkte bis zum Mittag geöffnet.