Fünfeinhalb Wochen vor Kommunalwahlen: NRW sucht noch mehr als 100.000 Wahlhelfer

Düsseldorf - Fünfeinhalb Wochen vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen fehlen in etlichen Gemeinden immer noch Helfer .

Alles in Kürze

Am 14. September finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Angesichts des knapper werdenden Zeitkorridors appellierte Landeswahlleiterin Monika Wißmann daher an Freiwillige, sich einen Ruck zu geben.

Insgesamt seien die 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise in NRW am 14. September auf die Mithilfe von mehr als 100.000 Wahlhelferinnen und -helfern angewiesen.

"Diese hohe Zahl an Freiwilligen zu gewinnen, ist eine der großen und zentralen Herausforderungen für ein gutes Gelingen der Wahl", betonte Wißmann.

Die Landeswahlleiterin appelliert an alle, die sich engagieren wollen: "Politik wird nicht nur in Berlin und Brüssel gemacht, sondern in allen Städten und Gemeinden unseres Bundeslandes. Helfen Sie mit - unterstützen Sie unsere Demokratie!"