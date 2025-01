Sturm fegt über NRW hinweg: Schallschutzmauer kracht auf Autobahn - Zugstrecken gesperrt

Düsseldorf - Ein Sturmtief mit heftigen Windböen hat in Nordrhein-Westfalen Bäume umstürzen lassen und für Behinderungen im Zug- und Autoverkehr gesorgt. Einige Parks wurden am Montag geschlossen und öffentliche Warnungen vor einem Aufenthalt im Freien ausgesprochen. Zum Abend beruhigte sich die Wetterlage .

Einige Unternehmen organisierten Schienenersatzverkehr. Am späten Abend sagte ein Bahnsprecher, es gebe im Nahverkehr weiterhin noch einige Einschränkungen.

Im Regionalverkehr gibt es seit Montag wetterbedingte Einschränkungen. © Moritz Frankenberg/dpa

In Bergisch-Gladbach-Gronau konnte ein Zugführer der S-Bahnlinie 11 laut Feuerwehrangaben die Bahn rechtzeitig vor einem umgestürzten Baum zum Stehen bringen, der auf den Gleisen lag. Feuerwehrleute entfernten den Baum.

Wetterbedingte Bahn-Sperrungen und Behinderungen gab es laut dem Portal unter anderem zwischen Leverkusen und Langenfeld, bei Hagen, zwischen Köln-Ehrenfeld und Düren, Erkrath und Düsseldorf-Gerresheim, zwischen Goch und Weeze am Niederrhein sowie Welver und Soest.

Am Gustav-Heinemann-Ufer in Köln stürzte ein Weihnachtsbaum auf Bahngleise, zudem fielen weitere Bäume und Äste auf Gehwege und Straßen mit geparkten Autos in Köln, Düsseldorf, Leverkusen und Solingen.

In Aachen gab es insgesamt 57 wetterbedingte Einsätze. Dort stürzte ein Baum auf ein Auto, wodurch zwei Insassen leichte Kopfverletzungen erlitten. In Mönchengladbach stürzte ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus, Verletzte gab es nicht.

Die Feuerwehr in Wuppertal rückte unter anderem wegen loser Fassadenteile sowie umgestürzter Werbetafeln aus.