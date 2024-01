Unschöne Bilanz im Jahr 2023: Zahlreiche Bombendrohungen an Schulen in NRW

Auch in Solingen gab es im vergangenen Jahr eine Bombendrohung gegen eine Schule. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Die Ereignisse seien allerdings in den Meldungen des Landeslagezentrums im Düsseldorfer Innenministerium direkt als "nicht ernsthaft" eingestuft worden. Das geht aus einem Bericht von Schulministerin Dorothee Feller (57, CDU) an den Fachausschuss des Landtags hervor. Der Schulausschuss wird sich an diesem Mittwoch mit dem Thema befassen.

Von den Meldungen sind demnach Schulen in Düsseldorf, Dorsten, Eschweiler, Essen, Geilenkirchen, Gelsenkirchen, Köln, Lemgo, Leverkusen, Marl, Mönchengladbach, Oberhausen, Solingen und Wuppertal betroffen gewesen.

Teilweise seien gleichlautende Drohungen an mehrere Schulen oder Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und zum Teil auch an Schulen in anderen Bundesländern versandt worden.

In zwei Fällen offener Drohungen habe es eine polizeiliche Gefährderansprache gegeben, in den übrigen 20 Fällen lägen dem Schulministerium keine polizeilichen Ermittlungsergebnisse oder Daten über die Täter vor, heißt es in Fellers Bericht.