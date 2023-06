Unwetter-Bilanz in NRW: Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und ein Tornado in Köln!

Köln - Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller: Das Unwetter hat Kräfte von Polizei und Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen ordentlich auf Trab gehalten. Verletzt wurde nach einer ersten Bilanz aber glücklicherweise niemand.

In Duisburg gab es nach Angaben der Feuerwehr mindestens 420 Einsätze, nachdem mehrere Menschen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden mussten, die auf überschwemmten Straßen feststeckten.

Während die Beamten in Aachen beispielsweise rund 27-mal witterungsbedingt ausrückten, musste die Feuerwehr in Düsseldorf etwa 50 sturmbedingte Einsätze abarbeiten.

Am Freitagmorgen zogen mehrere Kreispolizeibehörden eine vorläufige Bilanz und berichteten von zahlreichen Einsätzen in der vergangenen Nacht.

Bereits Anfang der Woche hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eindringlich vor Tief "Lambert" gewarnt, das am Donnerstag dann mit voller Wucht über das Land hinwegfegte.

Etliche Feuerwehrkräfte waren in der vergangenen Nacht zu sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. © Patrick Schüller

In einem Krankenhaus in Dortmund lief Wasser aufgrund der Regenmassen sogar aus der Decke, der Wassereinbruch habe jedoch schnell gestoppt werden können, wie aus einer Pressemitteilung der Beamten hervorging.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr niemand - und das, obwohl in Köln sogar ein Tornado zu sehen war!

Wetterexperte Jörg Kachelmann (64) teilte am Freitagmorgen bei Twitter ein Video, das den Tornado der Kategorie F0 zeigt, der sich am Donnerstagnachmittag in Köln-Pesch gebildet hatte.

"Einen Tornado gab es mindestens gestern, auch wenn es ein F0 war [...]. Er hatte Bodenkontakt [...]", hatte der Meteorologe in dem Clip erklärt.

Am Freitagmorgen entspannte sich die Wetterlage in NRW dann vorerst wieder. Der DWD kündigte für den Vormittag viele Wolken mit vereinzelten Regenschauern an, im weiteren Tagesverlauf soll sich die Wolkendecke jedoch immer mehr auflockern.