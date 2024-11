Weihnachts-Tauschbörsen in NRW: Hier werdet Ihr ungeliebte Deko und Geschenke los

NRW - In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen finden Tauschbörsen für alles rund um das Weihnachtsfest statt. Neben weihnachtlicher Dekoration können mancherorts auch Geschenke getauscht werden.

In Münster lädt die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung zur Verschenk- und Tauschbörse für weihnachtliche Dekoration ein. Bis zum 20. Dezember könnten Besucher während der regulären Öffnungszeiten im Haus der Nachhaltigkeit etwa aussortierte Christbaumkugeln, Weihnachtssterne oder Engel abgeben oder bei Bedarf mitnehmen, teilte die Stadt Münster mit.

Die zu tauschenden Dinge sollten in einwandfreiem Zustand sein. Wer indes nichts zum Tauschen habe, finde möglicherweise trotzdem etwas zum Mitnehmen, heißt es. Der Eintritt zur Weihnachtstauschbörse ist frei.

Während bei der Veranstaltung in der Station Natur und Umwelt demnach auch Selbstgemachtes aus der Natur einen Platz findet, sind elektronische Gegenstände aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen.

"Unter dem Motto 'Konsum ohne Bares' wird ganz im Sinne der Nachhaltigkeit getauscht statt gekauft, was immer für den Gabentisch oder die Weihnachtsdekoration interessant ist", heißt es von der Stadt Wuppertal zur nachhaltigen Weihnachtstauschbörse am 30. November.

Alten Weihnachtsschmuck abgeben und neue Deko mitnehmen: In NRW-Städten sollen solche Aktionen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wecken.(Archivbild) © Peter Steffen/dpa

Eine Tauschbörse für Weihnachtsschmuck veranstaltet auch die Stadt Brühl. Bis einschließlich 6. Dezember könne im Sinne der Nachhaltigkeit und um Ressourcen zu sparen, gut erhaltener Weihnachtsschmuck auf dem Wertstoffhof in Brühl abgegeben werden, hieß es von der Stadt.

Am 7., 9. und 13. Dezember können alle Interessierten in einem Container am Rathaus nach Weihnachtsschmuck stöbern und sich mit Baumschmuck oder anderen Dekoartikeln eindecken.

Auch in Beckum im Kreis Warendorf kann Weihnachtsdeko getauscht werden. Noch bis 5. Dezember hat die Weihnachtsdeko-Tauschbörse in der Öffentlichen Bücherei und im Freizeithaus Neubeckum geöffnet.

"Ob Retro, kitschig oder klassisch: Bei der Tausch- und Verschenkbörse für weihnachtliche Dekorationen werden alle Weihnachtsfans fündig und tragen ganz nebenbei zu Abfallvermeidung und Ressourcenschutz bei", heißt es von den Veranstaltern.