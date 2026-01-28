Alle Hoffnungen waren aufgegeben: Vermisster Seemann gefunden

Nordsee - Alarm in der Elbmündung: In den frühen Morgenstunden des Sonntags suchten Seenotretter und Behörden nach dem vermissten Seemann eines Tankers. Am Nachmittag teilte die DGzRS mit, dass die Suche bis zum Gewinn neuer Erkenntnisse eingestellt wurde. Später fand die Crew den Mann an Bord.

Der Seenotrettungskreuzer "ANNELIESE KRAMER" hat im Verlauf der Suche einen Rettungskragen des Tankers gefunden. (Archivbild) © Die Seenotretter – DGzRS

Es gebe keine Hoffnung mehr, den 29 Jahre alten Seemann lebend zu finden, teilte die DGzRS weiter mit. Selbst mit einem Überlebensanzug sei die mögliche Überlebenszeit bei Wassertemperaturen von rund einem Grad deutlich überschritten.

An Bord der "Songa Pearl", die von Antwerpen nach Danzig unterwegs war, wurde der 29-jährige Mann zuletzt einige Stunden zuvor gesehen.

Am späten Abend dann die Erleichterung. Die Crew habe den 29-Jährigen an einer verborgenen Stelle an Bord gefunden, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff im Nord-Ostsee-Kanal.

Die Besatzung übergab den Mann an medizinisches Personal.

Am Sonntag gegen 6 Uhr wurde der Notfall zuerst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tanker auf der Unterelbe vor Cuxhaven.