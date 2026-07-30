Bundespolizei rüstet auf: Helikopterdrohne überführt erste Übeltäter in der Nordsee und stiftet Verwirrung
Cuxhaven - Die Bundespolizei setzt in der Nordsee auf hochmoderne Drohnentechnik. Die Helikopterdrohne hat schon einen ersten Erfolg gefeiert.
Wie die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven am Donnerstag mitteilte, ist das unbemannte Luftsystem seit Mitte Mai 2026 im Einsatz.
Seitdem sorgte die Drohne nicht nur für einen ersten Ermittlungserfolg, sondern auch für Verwirrung. Das Flugobjekt tauchte bei Teilnehmern des Flug- und Schiffsverkehrs auf dem Radar auf.
Dadurch habe es Nachfragen gegeben, ob das System zur Bundespolizei gehöre, bestätigte ein Sprecher gegenüber TAG24.
Das Flugsystem ist weit größer als ein herkömmlicher Quadrokopter und benötigt ein Helikopterlandedeck, weshalb es nur auf den großen Schiffen der Bundespolizei zum Einsatz kommen kann.
Die Helikopterdrohne wurde von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Schiffsverkehrs (EMSA) zur Verfügung gestellt und wird von Bord der Schiffe durch die EMSA in den Einsatz gebracht.
Die Drohne soll unter anderem bei der Überwachung der maritimen kritischen Infrastruktur und des sicherheitsrelevanten Schiffsverkehrs unterstützen.
Drohne überführt Tanker-Besatzung
"Der Einsatz moderner Drohnentechnik in der Nordsee ist innovativ und erhöht die maritimen Fähigkeiten der Bundespolizei deutlich. Die hohe Reichweite ermöglicht die flächendeckende Überwachung sicherheitsrelevanter Bereiche und Schiffsbewegungen", heißt es in der Mitteilung.
Durch hochauflösende Kamerabilder und modernste Sensorik könne die Drohne Informationen und Beweismittel sichern.
So geschehen am 5. Juli. Als ein liberianischer Tanker durch abweichende Fahrmanöver im Bereich kritischer maritimer Infrastruktur auffiel, setzten die Beamten das unbemannte Flugsystem ein und beobachteten, wie die Besatzung den Inhalt mehrerer Müllsäcke in die Nordsee entleerte.
Der Fall wird vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie weiterverfolgt.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven