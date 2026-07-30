Bundespolizei rüstet auf: Helikopterdrohne überführt erste Übeltäter in der Nordsee und stiftet Verwirrung

Cuxhaven - Die Bundespolizei setzt in der Nordsee auf hochmoderne Drohnentechnik. Die Helikopterdrohne hat schon einen ersten Erfolg gefeiert.

Die Drohne benötigt für den Einsatz ein Helikopterlandedeck. © Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

Wie die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven am Donnerstag mitteilte, ist das unbemannte Luftsystem seit Mitte Mai 2026 im Einsatz.

Seitdem sorgte die Drohne nicht nur für einen ersten Ermittlungserfolg, sondern auch für Verwirrung. Das Flugobjekt tauchte bei Teilnehmern des Flug- und Schiffsverkehrs auf dem Radar auf.

Dadurch habe es Nachfragen gegeben, ob das System zur Bundespolizei gehöre, bestätigte ein Sprecher gegenüber TAG24.

Das Flugsystem ist weit größer als ein herkömmlicher Quadrokopter und benötigt ein Helikopterlandedeck, weshalb es nur auf den großen Schiffen der Bundespolizei zum Einsatz kommen kann.

Die Helikopterdrohne wurde von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Schiffsverkehrs (EMSA) zur Verfügung gestellt und wird von Bord der Schiffe durch die EMSA in den Einsatz gebracht.

Die Drohne soll unter anderem bei der Überwachung der maritimen kritischen Infrastruktur und des sicherheitsrelevanten Schiffsverkehrs unterstützen.