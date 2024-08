Frachter-Unglück kostete fünf Seemännern das Leben! Erstes Wrackteil geborgen

Helgoland/Bonn - Nach monatelangen Vorbereitungen hat die Bergung des gesunkenen und zweigeteilten Frachters "Verity" in der Deutschen Bucht südwestlich von Helgoland begonnen. Ein Schwimmkran hob das Heckteil, also das Hinterteil, an, wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mitteilte.