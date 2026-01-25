Vermisster Seemann in Elbmündung gesucht! Seenotretter durchkämmen eisige Fluten
Nordsee - Alarm in der Elbmündung: Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags suchen Seenotretter und Behörden nach einem vermissten Seemann eines Tankers.
An Bord der "Songa Pearl", die von Antwerpen nach Danzig unterwegs war, wurde der 29-jährige Mann zuletzt einige Stunden zuvor gesehen.
Gegen 6 Uhr wurde der Notfall schließlich gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tanker auf der Unterelbe vor Cuxhaven.
Sofort leitete die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) über ihre Rettungsleitstelle Bremen eine großangelegte Suchaktion ein, heißt es in einer Mitteilung der DGzRS.
Sechs Rettungseinheiten der Seenotretter, Polizeiboote aus Hamburg und Schleswig-Holstein, ein Lotsenversetzboot, ein Schlepper sowie ein Marinehubschrauber durchkämmen die Gewässer.
Das Suchgebiet erstreckte sich zunächst weit zwischen Weser- und Elbmündung. Während die Rettungskreuzer "ANNELIESE KRAMER" und "GILLIS GULLBRANSSON" die Unterelbe absuchten, durchstreiften weitere Kreuzer Teile der Außenweser und Außenelbe ab.
Seenotretter: Suche nach vermisstem Seemann dauert an
Gegen 7 Uhr stießen die Retter auf der Unterelbe auf einen Rettungskragen mit Blinklicht – eindeutig von der "Songa Pearl". Daraufhin konzentrierte sich die Suche auf ein Gebiet vor Groden und Otterndorf. Doch Strömungen haben den Einsatz inzwischen nordwestlich verlagert.
Die Bedingungen sind alles andere als leicht: Bei östlichen Winden und eiskalten Wassertemperaturen von nur einem Grad Celsius kämpfen die Einsatzkräfte gegen Wind und Strömung weiter, um den vermissten Seemann zu finden.
Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS