Mitten durchs Watt: Mann mit Fahrrad zu Nordseeinsel unterwegs

Norden - Ein Mann, der bei Ebbe abends mit einem Fahrrad über das Watt zur ostfriesischen Insel Juist radeln wollte, hat in Ostfriesland beinahe einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Die Aufnahme mit der Wärmebildkamera einer Erkundungsdrohne zeigt den Mann, der mit dem Fahrrad am Mittwoch durchs Watt lief. © Thomas Weege/Feuerwehr Norden/dpa

Ein Strandbesucher hatte am Mittwochabend entdeckt, wie der Mann sich im Watt vor Norddeich (Landkreis Aurich) mit einem Fahrrad auf den Weg Richtung Insel aufmachte, wie die Freiwillige Feuerwehr Norden mitteilte. Der Zeuge erkannte die Gefahr und alarmierte die Regionalleitstelle Ostfriesland.

"Auch wenn der Mann sich frei bewegen konnte und das Wasser noch weit weg war, war dem Leitstellendisponenten klar, dass hieraus eine lebensbedrohliche Situation entstehen kann", teilte die Feuerwehr mit.

Die Leitstelle alarmierte demnach zunächst eine Erkunderdrohne, die am nahegelegenen Flugplatz stationiert ist und von einem Drohnenpiloten der Feuerwehr gesteuert wird.

Nach Angaben der Einsatzkräfte entdeckte die Drohne den Mann schon wenige Minuten nach dem Notruf mit Hilfe einer Wärmebildkamera – da war der Mann mit seinem Fahrrad bereits rund einen Kilometer vom Strand entfernt.