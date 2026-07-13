Angeschwemmte Leiche am Ostseestrand: Toter Mann endlich identifiziert

Stubbenfelde - Gut zwei Monate nach dem Fund einer angespülten Leiche am Ostseestrand von Stubbenfelde auf der Insel Usedom ist die Identität des Toten geklärt.

Am Strand der Ostsee wurde vor rund zwei Monaten eine Leiche gefunden. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 94 Jahre alten Mann aus Polen.

Der Mann habe bereits seit dem Dezember vergangenen Jahres als vermisst gegelten, hieß es weiter.

Die Leiche war am 8. Mai gegen 8 Uhr an den Strand angeschwemmt worden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor.