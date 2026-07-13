Feuerquallen-Alarm auf Ostsee-Insel: Hunderte Badegäste von Rettern versorgt

Fehmarn - Am Wochenende mussten auf der Ostsee -Insel Fehmarn 273 Badegäste nach Berührungen mit Feuerquallen von Rettern behandelt werden.

Am Südstrand auf Fehmarn tummelten sich am Wochenende zahlreiche Feuerquallen. © Thomas Müller/dpa-Zentralbild/dpa

Durch die für die Jahreszeit hohen Temperaturen tauchen Feuerquallen in Strandnähe früher auf als in den Vorjahren. Das erklärte eine Sprecherin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Am Wochenende waren am Fehmarner Südstrand bei Burg auf Fehmarn zahlreiche Badegäste in Berührung mit Feuerquallen gekommen und hatten von der Wachstation der DLRG versorgt werden müssen.

Die Tiere seien teilweise sehr klein und könnten deshalb leicht übersehen werden. "Wir sprechen hierbei nicht von einer größeren Gefahr für Badende", sagte Christine Karaagac vom DLRG-Landesverband Schleswig-Holstein.

An anderen Stränden seien bislang keine außergewöhnlich hohen Vorkommen von Feuerquallen wie vor Fehmarn gemeldet worden, teilte die DLRG-Bundeszentrale auf Anfrage mit.

Die Verletzungen seien nicht schwerwiegend gewesen. Einige Badegäste auf Fehmarn seien nach der Behandlung trotzdem wieder ins Wasser gegangen, sagte die Sprecherin. "Sie haben den Spaß am Wasser dadurch nicht verloren, was wir wichtig finden."