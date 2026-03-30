Ausflug zu Kreidefelsen auf Rügen endet fast in Katastrophe

Göhren auf Rügen - Bei einem Ausflug zu den Kreidefelsen auf Rügen sind am Sonntagmittag 29 Menschen auf einem Fahrgastschiff mit dem Schrecken davongekommen.

Auf dem Ausflugsdampfer "Mönchgut" ist am Sonntag kurz vor dem Ablegen ein Brand ausgebrochen. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Kurz vor dem Ablegen von der Seebrücke in Göhren brach gegen 11.30 Uhr ein Brand auf dem Ausflugsdampfer "Mönchgut" aus, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte.

Hätte sich das Feuer im Maschinenraum nur ein wenig später entwickelt, hätten die 24 Fahrgäste und fünf Besatzungsmitglieder auf der Ostsee von dem Schiff gerettet werden müssen.

So bemerkte die Crew den weißen Rauch aus dem Abluftschacht noch rechtzeitig und konnte die Fahrgäste von Bord bringen. Zwar wurde auch die Feuerwehr alarmiert, letztlich gelang es der Besatzung, die Flammen aber selbst zu löschen.

Nachdem erste Versuche mit einem herkömmlichen Feuerlöscher fehlgeschlagen waren, wurde nach Polizeiangaben die Kraftstoffzufuhr zu den Maschinen geschlossen und der Maschinenraum mit Kohlendioxid geflutet.

Dadurch konnte das Feuer erstickt werden. Zu einem Austritt von Fremdstoffen sei es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.