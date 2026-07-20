20.07.2026 06:00 TAG24 besucht Mini-Insel vor Rügen: Lost Place sucht schon wieder neue Besitzer

Am Freitag hat TAG24 die Insel Ostervilm vor Rügen besucht. Das künstliche Eiland sucht für 999 Euro neue Besitzer.

Von Tobias Bruns

Rügen - Am Freitag hat TAG24 die Ostsee-Insel Ostervilm vor Rügen besucht. Das künstliche Eiland sucht für 999 Euro neue Besitzer.

Die Insel Ostervilm soll bald den Namen Eden Island tragen. © TAG24/Tobias Bruns Monoton dröhnt der Dieselmotor aus den Tiefen des Fischkutters "Erna B.", der mit Kurs auf die verlassene Militäranlage zwischen den Inseln Rügen und Vilm hindurchtuckert. Die Sonne brennt von oben, während die Betonruine am Horizont immer größer wird. Auf der Stirn des neuen Besitzers, dem österreichischen Unternehmer Oliver Pesendorfer (59), bilden sich Schweißtropfen. Ob durch die sengende Hitze oder angesichts der vor ihm stehenden Aufgabe hervorgerufen, das bleibt unklar. Als der Kutter wenig später an der ehemaligen Entmagnetisierungsstation anlegt, wird überdeutlich, in welch marodem Zustand sich die Plattform befindet. Ostsee Diese Immobilie ist einzigartig in Deutschland: Mini-Insel wird zur Genossenschaft, Ansturm auf Anteile Ein Stück Beton, an dem der Fischer eine Leine befestigen wollte, löst sich und verschwindet in der Ostsee. Dem erfahrenen Skipper gelingt es trotzdem, das Schiff festzumachen. Pesendorfer kann übersetzen - und stürzt beinah vom Rand der Anlage in die Fluten. Ein holpriger Start, doch der Gang wird sicherer. Auch wenn es durchaus nachvollziehbar wäre, wenn bei jedem Schritt ein mulmiges Gefühl bleibt.

Aus Ruine soll Eden Island werden

Oliver Pesendorfer (59) hat die Insel nach seinem Kauf im Juni erstmals besichtigt. © TAG24/Tobias Bruns

Tonnenweise Vogelkot bedeckt die Plattform und hat diesen Stuhl mit der Insel verschmelzen lassen. © TAG24/Tobias Bruns

Die Insel ist von einer dicken Schicht Vogelkot bedeckt

Jeder Schritt auf der Insel muss wegen der fehlenden Holzplanken bedacht sein. © TAG24/Tobias Bruns Auf der Anlage hat sich über die Jahre tonnenweise Vogelkot angesammelt, der zu einer recht festen Masse geworden ist. Dennoch gibt sie bei jedem Fußkontakt etwas nach und man hofft, dass es nur die Ausscheidungen und nicht die Holzplanke darunter ist. Denn davon haben sich mit der Zeit schon eine ganze Menge verabschiedet und ein klaffendes Loch hinterlassen, das einen Blick in die gruselige Tiefe und die Unterkonstruktion der Plattform erlaubt. Diese steht auf rund 600 Holzpfählen, die 1954 in den Grund der Ostsee gerammt wurden. Der Beton darauf ist von Rissen durchzogen und verstärkt die Furcht, bei einer falschen Bewegung die ganze Ruine zu versenken und dass man mit ihr in die an dieser Stelle etwa zehn Meter tiefe Ostsee gerissen wird. Ostsee Feuerquallen-Alarm auf Ostsee-Insel: Hunderte Badegäste von Rettern versorgt Anderthalb Monate ist es her, seit Pesendorfer, Geschäftsführer der McCube GmbH, die Insel Ostervilm ersteigert hat. Die Substanz sei schlimmer als erwartet, gesteht er. "Man sieht, da hinten hat der letzte Winter schon ganz schön Schaden angerichtet. Der hat das auseinandergedrückt. Also da muss etwas passieren. Und darum bin ich auch heute da, um mal abzuschätzen, was man gleich tun muss und wie viel Geld das kosten kann", so der Unternehmer im Gespräch mit TAG24. Allein die Kosten für die Sanierung der Plattform schätzt der Österreicher auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die rund 710 Quadratmeter große Plattform steht auf etwa 600 Holzpfählen. © TAG24/Tobias Bruns

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