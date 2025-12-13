Notfall auf der Ostsee! Crewmitglied auf Fähre schwer verletzt

Kiel - Einsatz für die Seenotretter! Am Samstag hat sich ein Besatzungsmitglied auf einer Fähre zwischen Kiel und Oslo schwer verletzt. Die Frau musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Auf der Skandinavienfähre "Color Fantasy" hat sich am Samstag ein weibliches Besatzungsmitglied schwer verletzt. (Archivfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte sich die norwegische Leitstelle für Notfälle auf See in Stavanger gegen 14.15 Uhr bei der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen gemeldet.

Ein Besatzungsmitglied hatte sich an Bord der unter norwegischer Flagge fahrenden Skandinavienfähre "Color Fantasy" schwer verletzt. Die 30-jährige Frau benötigte demnach schnell medizinische Hilfe.

Das 224 Meter lange Schiff verließ zu diesem Zeitpunkt gerade die Kieler Förde und war auf der Ostsee auf dem Weg nach Oslo unterwegs - die Rettungsleitstelle alarmierte daher umgehend die Besatzung des derzeit in Laboe (Schleswig-Holstein) stationierten Seenotrettungskreuzers "HANS HACKMACK".

Die Seenotretter machten sich sofort auf den Weg und erreichten die "Color Fantasy" etwa 600 Meter vor Laboe. Umgehend ging die "HANS HACKMACK" bei der Skandinavienfähre längsseits.