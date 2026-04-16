Rettungsaktion für gestrandeten Timmy: Personen im Wasser, Kräne eingetroffen

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1. April, 13.27 Uhr: Absperrzone um Wal errichtet - Tier wird wahrscheinlich dort sterben!

Die Experten sind sich auf der Pressekonferenz einig: Dem Wal geht es zunehmend schlechter. Zudem wird der Wasserstand noch weiter fallen. Aus eigener Kraft wird sich der Wal nicht mehr retten können. "Es wird eine Sperrzone um den Wal festgelegt", so Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus. Sowohl Schiffe als auch Drohnen dürfen sich dem Tier nicht nähern. Der Wal soll in Ruhe gelassen werden, um nicht weiter gestresst zu werden. Die aktuelle Situation sei aussichtslos.

Die Polizei richtet rund um den Wal eine Sperrzone ein. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

1. April, 11.24 Uhr: Experten überprüfen Gesundheitszustand des Wales

Am Vormittag näherte sich ein Schlauchboot von Greenpeace mit Experten an Bord dem Buckelwal, um seinen gesundheitlichen Zustand zu überprüfen. Auf Anfrage von TAG24 teilte Meeresbiologe Thilo Maack von Greenpeace mit, dass Informationen zum Gesundheitszustand des Wals und zum weiteren Vorgehen in einer Pressekonferenz um 13 Uhr bekannt gegeben werden.

Der Buckelwal sitzt am Mittwochvormittag immer noch vor der Insel Poel fest, die Experten beobachten weiter seinen Gesundheitszustand. © Marcus Golejewski/dpa

1. April, 8.05 Uhr: Polizei überprüft Zustand des Wales

Die Wasserschutzpolizei geht am Mittwochmorgen davon aus, dass sich der Buckelwal noch immer in der Kirchsee direkt vor der Insel Poel befindet. Auch wenn er in der Nacht laut Sprecher "sehr aktiv" gewesen sei, wollen zwei Polizisten von einem Boot aus überprüfen, wie es dem Meeressäuger geht.

Der Buckelwal befindet sich nach wie vor in der Bucht vor der Insel Poel. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

1. April, 6.14 Uhr: Experten geben Hoffnung nicht auf

Auch wenn die Prognosen schlecht aussehen, wollen die Experten den Buckelwal vor der Ostseeküste Wismars nicht aufgeben. "Die Gesamtprognose für das Tier ist nicht gut. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass der Wal sich aus eigenem Antrieb wieder in Bewegung setzt", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Umweltministeriums und der beteiligten Organisationen. Am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch gab es keine weiteren Rettungsaktionen. "Es hat sich gezeigt, dass es sich lohnen kann, dem Tier Ruhe zu gönnen. Diese Ruhe werden wir ihm nun geben", so ein Sprecher des Ministeriums. Die Lage sei aber weiterhin kritisch. Meeresschutz-Expertin Franziska Saalmann von der Organisation Greenpeace sagte: "Wir hoffen, dass ihm Ruhe erneut die Möglichkeit gibt, dass er die Kraft zusammennimmt und da noch mal freischwimmt." Das Tier sei aktiv und versuche freizukommen.

31. März, 19.35 Uhr: Wie geht es weiter?

Auch eine Sprecherin von Greenpeace bestätigt im Gespräch mit NEWS5: Für heute sind keine weiteren Maßnahmen mehr geplant. "Wir haben gesehen, dass Ruhe ihm gutgetan hat in der Vergangenheit. Wir hoffen, dass es auch jetzt ausreicht, dass er sich noch mal freischwimmen kann", so die Expertin. Auch die Boote von Greenpeace sind mittlerweile wieder an Land. "Wir geben die Hoffnung nicht auf, aber die Gesamtprognose sieht nicht gut aus", teilt die Sprecherin ihre Einschätzung. Aktuell liege er ungünstig, was das Wegschwimmen erschwert. Wie es morgen weitergeht? Der Wal soll weiter beobachtet werden. "Wir werden schauen, was das Beste für das Tier ist und was wir machen können."

31. März, 18.16 Uhr: Offenbar keine weitere Aktion mehr für heute geplant

Bereits seit mehreren Stunden befindet sich der Wal nun an derselben Stelle vor der Insel Poel. Erneut aufs Boot wollen sich die Experten heute offenbar nicht mehr begeben. Claus Tantzen, Sprecher vom Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern, erklärt auf Nachfrage von TAG24: "Heute wird da nichts mehr passieren. Man wird dem Wal die Möglichkeit geben, aus eigenem Antrieb aufzuschwimmen." Ein Vorhaben, das bereits am Tag zuvor teilweise verfolgt wurde. "Wenn er wollte, könnte er", ist sich der Experte sicher. Hin und wieder ist zu sehen, wie sich der Wal im Wasser etwas bewegt. Auch ein dumpfes Brummen ist ab und an zu hören. Wie es morgen weitergeht, werde aktuell noch intensiv beraten.

31. März, 16.27 Uhr: Lehmann teilt Nachricht von Meeresbiologin

Laut der neuseeländischen Meeresbiologin, Ingrid Visser, müsse das restliche Netz unbedingt aus dem Maul des Wales entfernt werden, ansonsten würde das Tier immer wieder stranden. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Schwertwal- und Orca-Forschung. YouTuber und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann teilte die Nachricht der Wal-Expertin in seiner Instagram-Story. Der Influencer versuchte am Donnerstag selbst, das Netz zu entfernen, ist aber gescheitert. Die Frage eines Journalisten, ob man da noch etwas machen könne, verneinte er. "Das ist fest. Ich habe daran gezogen. Es ist fest", so die Einschätzung des YouTubers. Walforscher Fabian Ritter empfiehlt, Rescue-Teams aus dem Ausland einzufliegen, sollte man tatsächlich versuchen, das Netz noch zu entfernen.

31. März, 15.05 Uhr: Wie geht es weiter?

Meeresbiologe Thilo Maack von Greenpeace erklärte auf der Pressekonferenz, dass die aktuelle Situation des Wals mit der von gestern vergleichbar sei. Der Wal würde zwar aufsetzen, doch wenn er wolle, würde er losschwimmen können. Vielleicht sei das Tier aktuell auch ruhebedürftig und geschwächt. Nun müssten die Experten "die Karten neu legen" und bewerten, wie sie am besten weitermachen. Dafür würde auch wieder mit externen Wissenschaftlern gesprochen werden. Experten aus dem Ausland haben der Gruppe vor Ort inzwischen mitgeteilt, dass sie in der Situation am Montag genau richtig gehandelt hätten. Aktuell beratschlagen sich die Experten über das weitere Vorgehen und wollen auf eine Strategie zwischen Ruhe und Motivation setzen. Momentan gehe die Tendenz dahin, dass der Wal die Chance haben soll, selbst zu entscheiden, wann er losschwimmen wolle.

31. März, 13.45 Uhr: Schlauchboote sind noch auf dem Wasser