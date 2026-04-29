"Timmy" ist in dänischem Gewässer: Buckelwal soll in der Nordsee freigelassen werden

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Die Rettung um "Timmy" ist gelungen! Der Wal liegt in der Barge und ist seit Dienstag auf dem Weg Richtung Nordsee.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland kann aufatmen: Buckelwal "Timmy" hat es geschafft! Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen liegt er nun in seinem in dem mit Wasser gefüllten Lastkahn - der Barge, die ihn in die Nordsee transportieren soll. Den Erfolg darf sich eine private Rettungsinitiative auf die Fahne schreiben. Am Dienstagmorgen startete die tagelang geplante Aktion woraufhin es bereits am Abend in Richtung Nordsee ging. TAG24 berichtet im Liveticker.

Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!
Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!  © Stefan Sauer/dpa

Am 28. April gegen 14.40 Uhr wurde Geschichte geschrieben: Nach mehreren vergeblichen Rettungsversuchen haben es die Helferinnen und Helfer geschafft den Buckelwal "Timmy" in eine Barge zu bewegen.

Jetzt soll er in die Nordsee transportiert werden. Die große Reise hat am Dienstagabend begonnen.

Am 23. März war der Wal erstmals auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet.

29. April, 12.13 Uhr: Sonnensegel soll Wal in Barge schützen

Der Verband befindet sich nun in dänischen Gewässern! Ein Mitglied der Initiative auf dem Schleppverband erklärte der dpa: Über der Barge mit dem Wal sei am Vormittag ein Sonnensegel angebracht worden, um den Wal zu schützen. Zudem werde er bewässert. Er floate und bewege die Flipper. Gefüttert werden solle der Wal allerdings nicht. 

Die Informationen ließen sich zunächst jedoch nicht durch unabhängige Quellen verifizieren. Zuletzt waren Angaben zum Zustand des Wals häufig von Beteiligten gemacht worden, die keine ausgewiesene Expertise für Großwale besitzen. So sei weiterhin auch die kritische Perspektive zu betrachten.

Der aus einer flachen Bucht vor Wismar geborgene Buckelwal wird in Richtung Nordsee transportiert.
Der aus einer flachen Bucht vor Wismar geborgene Buckelwal wird in Richtung Nordsee transportiert.  © Philip Dulian/dpa

29. April, 11.31 Uhr: "Timmy" soll bereits in der Nordsee freigelassen werden

Während zunächst noch die Überlegung im Raum stand, den Wal bis in den Atlantik zu bringen, steht nun offenbar fest, dass "Timmy" bereits in der Nordsee freigelassen werden soll. Wo genau, stehe noch nicht fest, sagte ein Mitglied der Initiative, das den Schleppverband begleitet, der dpa.

Auf dem Schiffs-Ortungsdienst VesselFinder befand sich der Verband gegen 11 Uhr nördlich von Fehmarn ziemlich mittig zwischen der schleswig-holsteinischen Insel und der dänischen Insel Lolland.

Das Tier liegt während seines Transports in Richtung Nordsee in einem gefluteten Lastschiff und nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommens Umweltministerium auf einem Bett aus Sand. Das Tier sei dadurch sozusagen sein eigener Anker.

29. April, 10.45 Uhr: Experten des IWC üben Kritik

Die Freude über den Erfolg der Rettungsaktion ist nach wie vor groß. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Experten der Internationalen Walfangkommission (IWC) warnen vor einem Trugschluss.

"Das Tier scheint schwer geschädigt zu sein und dürfte selbst bei einer Verbringung in tieferes Wasser kaum überleben", hieß es vom dem zuständigen Expertengremium für Strandungen zu dpa. "Nach unserer Einschätzung bedeuten diese Maßnahmen, obwohl sie gut gemeint sind, eine erhebliche zusätzliche Belastung für ein Tier, das bereits schwer erkrankt ist, und bringen letztlich kaum Nutzen."

Der Buckelwal soll in dem Stahlbecken in einer tagelangen Fahrt Richtung Nordsee gebracht und schließlich ausgesetzt werden. Das IWC Strandings Expert Panel betonte, der Wal müsse dafür unbedingt mit einem Sender ausgestattet werden.

Bisher hieß es von der Privatinitiative nur, ein solcher Sender solle noch angebracht werden. Ohne Sender würde unbemerkt bleiben, wenn das Tier binnen Tagen oder Wochen nach dem Freisetzen stirbt.

29. April, 9.58 Uhr: Wal-Kolonne hat Meerenge zwischen Deutschland und Dänemark erreicht

Aktuell befindet sich der Verband aus Barge, "Fortuna B" und "Robin Hood" laut VesselFinder in der Meerenge zwischen Deutschland und Dänemark im Fehmarnbelt.

Dort ist die Wal-Kolonne allerdings nicht allein. Denn um "Timmy" herum herrscht derzeit reichlich Verkehr. Zahlreiche weitere Schiffe sind in der etwa 19-Kilometer breiten Meerenge unterwegs.

Der Wal wird am Mittwochmorgen weiterhin von zwei Schleppern in einem gefluteten Lastschiff vor der dänischen Küste transportiert.
Der Wal wird am Mittwochmorgen weiterhin von zwei Schleppern in einem gefluteten Lastschiff vor der dänischen Küste transportiert.  © Philip Dulian/dpa

29. April, 8.20 Uhr: Barge hat den Schlepper gewechselt

Während die Barge samt Timmy bis vor Kurzem noch von der "Robin Hood" gezogen wurde, hat bereits um kurz vor 7 Uhr die "Fortuna B" übernommen. Das bestätigte ein Mitglied der privaten Initiative, das an Bord ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Laut dem Schiffs-Ortungsdienst VesselFinder befand sich der Verband gegen 8 Uhr weiterhin östlich vor Fehmarn. Nach Plänen der privaten Initiative soll der Wal in einer mehrtägigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee gebracht und dann freigelassen werden.

Offen sei nach Angaben von Experten jedoch weiterhin, ob das Tier den Transport übersteht und in der Nordsee oder im Atlantik wieder in Freiheit leben kann.

Noch bis vor Kurzem hat das Schiff "Robin Hood" die Barge mit dem gestrandetem Wal in Richtung Ostsee gezogen.
Noch bis vor Kurzem hat das Schiff "Robin Hood" die Barge mit dem gestrandetem Wal in Richtung Ostsee gezogen.  © Bodo Marks/dpa

29. April, 6.04 Uhr: Timmy ist weiterhin auf großer Reise

Es ist der erste Tag seit Wochen, dass Timmy nicht mehr in der Kirchsee nahe der Insel Poel liegt. Die Bucht ist leer. Doch das hat auch einen Grund: Am Dienstag gegen 14.40 Uhr hat der Buckelwal Geschichte geschrieben. Die tagelang geplante Rettungsaktion ist gelungen und das Tier hat es tatsächlich in die Barge geschafft.

Seitdem ist Timmy auf großer Reise. Noch am Dienstagabend ging es los Richtung Nordsee. Aktuell befindet sich die Timyflotte, bestehend aus der Barge, geschleppt von der "Robin Hood" und begleitet vom Forschungsschiff "Fortuna B" nordöstlich von der Insel Fehmarn.

Nach rund drei Tagen Fahrt ist im dänischen Skagen ein Gesundheitscheck geplant bevor es dann weiter in die Nordsee geht.

28. April, 21.52 Uhr: Dashcam zeigt Timmys Weg in die Freiheit

Der Live-Stream hat die Dashcam angeworfen!

Die Sicht zeigt nun das Bug des Schleppers, der den Wal in die Freiheit begleitet.

28. April, 21.39 Uhr: "Fortuna B" ebenfalls unterwegs

Auch der Schlepper "Fortuna B" ist unterwegs.

Laut Angaben befinden sich die Helfer auf dem Begleitfahrzeug.

28. April, 20.45 Uhr: Schlepper docken an, Robin Hood hat übernommen

Nachdem die Barge mit Passagier Timmy die Kirchsee verlassen hat, docken nun die Schlepper an.

Mit dem Gespann der Robin Hood wird der Wal nun final in die Nordsee transportiert, wo Timmy dann hoffentlich in die Freiheit entlassen werden kann.

Timmy hat seine große Reise begonnen! Die Schlepper ziehen den Wal Richtung Sonnenuntergang.
Timmy hat seine große Reise begonnen! Die Schlepper ziehen den Wal Richtung Sonnenuntergang.  © News5

28. April, 19.56 Uhr: Buckelwal Timmy geht auf große Reise

In diesen Momenten beginnt die Barge mit Timmy an Bord, sich in Bewegung zu setzen.

Bei Sonnenuntergang ist er auf dem Weg Richtung Nordsee. Damit wird der Wal die Bucht vor der Insel Poel nun hoffentlich für immer verlassen.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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