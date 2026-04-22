Wal-Retter schießt scharf gegen abgereiste Tierärztin: "Hat den ganzen Tag nur geschlafen!"

Insel Poel - Wer sagt hier die Wahrheit? Nach den schweren Vorwürfen von Dr. Jenna Wallace hat sich Umweltschützer Sergio Bambarén (65) am Rande des Dramas rund um Buckelwal "Timmy" zu einem Statement genötigt gefühlt.

Umweltschützer Sergio Bambarén (65) hat sich am Mittwoch in Poel gegen die Anschuldigung von Tierärztin Dr. Jenna Wallace gewehrt. © Fotomontage: Instagram/dr.jennawallace, Instagram/sergio_bambaren

Der Peruaner verdeutlichte im Hafen von Poel, dass die Anschuldigungen der Tierärztin "total falsch" seien und nicht der Wahrheit entsprächen – Dr. Wallace hatte unter anderem gesagt, dass Bambarén mit dafür verantwortlich sei, dass das Tier noch nicht wieder in Freiheit ist. Sie hatte ihm zudem die notwendige Expertise abgesprochen.

Bambarén unterstrich, dass der Ozean "sein Leben" sei. Er sei bereits mit Delphinen, Haien und Walen getaucht und sei bei mehreren Wal-Rettungen in Australien beteiligt gewesen, verdeutlichte der 65-Jährige weiter.

Dass er nun persönlich attackiert worden sei, habe ihn überrascht. Dr. Wallace habe keinen Grund für ihre Anschuldigungen, betonte Bambarén – der daraufhin seinerseits schwere Vorwürfe in Richtung der Tierärztin auf den Tisch packte.

Die US-Amerikanerin sei nicht einmal beim Tier im Wasser gewesen, nur zweimal auf einem Boot. Und wegen ihres Jetlags habe sie "den ganzen Tag nur geschlafen", so der Autor.

Darüber hinaus machte er Dr. Wallace dafür verantwortlich, dass "Timmy" am Montag erneut gestrandet war. So habe die Ärztin beinahe eine Kollision zwischen ihrem Boot und dem Wal ausgelöst, woraufhin das Tier in "völlige Panik" geraten sei.