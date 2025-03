28.03.2025 11:17 American Bulldog beißt zu: Zwei Personen bei Hunde-Attacke verletzt

In Trier sind am Donnerstagabend zwei Personen von einer Amerikanischen Bulldogge angegriffen und verletzt worden. Das Tier befindet sich nun in Verwahrung.

Von Marc Thomé

Trier - Am Donnerstagabend wurden im Wilhelm-Rautenstrauch-Park in Trier gleich zwei Personen von einem bissigen Hund angefallen und verletzt. Der Hund, eine Amerikanische Bulldogge, befindet sich in Verwahrung und wird einer Prüfung unterzogen. © Polizeidirektion Trier Das Tier, eine Amerikanische Bulldogge, wurde daraufhin seinem Halter abgenommen und wird nun in amtlicher Verwahrung einer Prüfung unterzogen. Ein Sprecher der Polizei schilderte die Vorfälle, die sich zwischen 17.30 und 18 Uhr ereignet hatten. In diesem Zeitraum hatte der Hund die beiden Passanten attackiert, die ahnungslos an ihm vorbeigegangen waren. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei verständigt. Rheinland-Pfalz Passanten glauben, sie finden Leichenteile: Doch die Wahrheit ist viel schmutziger Während die Polizeibeamten nach ihrem Eintreffen eines der Opfer, eine Frau mit einer blutenden Verletzung an der Hand, antrafen, hatte sich die zweite Person bereits vom Tatort entfernt. Auch der Zeuge, der die Polizei verständigt hatte, war nicht mehr da. Den Hund und seinen Halter konnten die Einsatzkräfte aber ausfindig machen. Um weitere Attacken zu verhindern, wurde das Tier in Verwahrung genommen - laut dem Polizeisprecher gegen den Willen seines Halters. Auf den Mann komme jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen - insbesondere das zweite Opfer sowie die Person, die die Polizei verständigt hatte -, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0651/983-4415 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Polizeidirektion Trier