Ernsthaft jetzt?! Ministerpräsidentin Malu Dreyer will Rheinland-Pfalz umbenennen

Zukünftig Rheinlandpfalz anstatt Rheinland-Pfalz? Mit diesem Vorschlag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (62, SPD) auf dem Landesfest für einige Verwirrung gesorgt. © Sebastian Gollnow/dpa

Denn die 62-Jährige schlug vor, den Bindestrich in dem 1946 gegründeten Bundesland zukünftig einfach wegzulassen. Aus Rheinland-Pfalz würde dann also Rheinlandpfalz. "Diese sehr unterschiedlichen Regionen sind sehr stark zusammengewachsen. Also heute könnte man auch den Bindestrich weglassen", sagte sie bei der Eröffnung des Events am heutigen Freitag.

Ernsthaft jetzt? Nein, denn um schlechter Laune bei allen Fans des lieb gewonnenen Bindestriches vorzubeugen, ruderte die Ministerpräsidentin auch gleich wieder zurück. Das Ganze war nur symbolisch gemeint, um den Zusammenhalt im neuntgrößten Bundesland zu verdeutlichen. Und außerdem: "Es schreibt sich dann so schlecht."

Hintergrund ist, dass Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg aus mehreren Regionen zusammengesetzt wurde, die ursprünglich eine andere Zugehörigkeit hatten.

So besteht das Land aus ehemaligen Landesteilen Preußens, dem ehemaligen bayerischen Regierungsbezirk Pfalz und dem früher zu Hessen gehörenden linksrheinischen Rheinhessen.