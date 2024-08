Hochzeit endet blutig: Polizeihund beißt sich in Säugling fest

Ruppertsberg - Tragischer Höhepunkt einer Trauung in Rheinland-Pfalz ! Dort kam es am heutigen Freitagvormittag zu einer Beißattacke auf einen Säugling. Verantwortlich hierfür war wohl ein Polizeihund.

Der belgische Schäferhund im Dienste der Polizei verletzte das Baby schwer. (Symbolfoto) © 123RF/cynoclub

Dies teilte ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem Zwischenfall mit. So habe sich dieser am Vormittag gegen 10.30 Uhr in Ruppertsberg (Landkreis Bad Dürkheim) ereignet.

Im Anschluss an eine Hochzeit fand im Freien ein Empfang statt, in dessen Verlauf die Mutter des erst zwei Monate alten Mädchens dieses vor ihrem Bauch getragen habe.

Aus noch nicht gänzlich ermittelter Ursache soll der Vierbeiner, laut Polizei ein belgischer Schäferhund (Malinois), der beim Polizeipräsidium Rheinpfalz als Diensthund eingesetzt wird, dann auf das Kind zugestürmt sein und zugebissen haben.

Der Hundeführer hatte die Trauung als Gast in seiner Freizeit besucht. Das Baby wurde derweil so schwer verletzt, dass es per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam. Lebensgefahr bestehe aber laut den Beamten nicht.