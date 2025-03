Lebensmüde! 14-Jähriger macht Selfies auf 30-Meter-Baukran

Speyer - Weil er für Selfies auf einen Baukran geklettert ist, hat ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Speyer jetzt ein Strafverfahren am Hals.

Der 14-Jährige war auf den Baukran geklettert, um ein paar Selfies zu schießen. (Symbolbild) © 123RF/begemot_30

Eine Zeugin verständigte am Abend des gestrigen Samstags die Polizei, nachdem sie eine Person auf dem in der Straße "Am Rabensteinerweg" stehenden Baukran gesehen hatte.

Als eine Polizeistreife dann vor Ort eingetroffen war, sahen auch die Beamten die Person, die auf dem Kran in etwa 30 Meter Höhe offensichtlich Selfies machte.

Sobald diese die Polizei bemerkt hatte, kletterte sie sofort wieder nach unten.

Bei der Person handelte es sich laut Polizei um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Speyer. "Dieser hatte offenbar nicht erkannt, wie gefährlich sein Handeln ist", sagte der Polizeisprecher.