Erster Pflanztermin für den "Geburtenwald": Krankenhaus in Halle forstet auf

Halle (Saale) - Seit Jahren schon verliert Deutschland an Waldfläche, scheint mit der Aufforstung kaum hinterher zu kommen. Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle zeigt nun, wie's richtig geht.

Nele (6), Isabell Ulendorf mit Nick (5 Monate) und Christoph Tänzer pflanzen Bäume im neuen "Geburtswald". Mit der Aktion will das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle ein neues Waldstück entstehen lassen. © Heiko Rebsch/dpa

Das Klinikum lud am Samstag zur ersten Pflanzaktion für den sogenannten "Geburtenwald".

Die Idee: Für jedes im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara geborene Kind wird ein junger Baum gepflanzt. Der Einrichtung zufolge werden somit pro Jahr 2000 Pflanzungen auf einer von der Saalestadt bereitgestellten Aufforstungsfläche in der Dölauer Heide ermöglicht.

Eingeladen zur ersten gemeinsamen Pflanzaktion waren am Samstag alle Familien, die im Jahr 2022 und in den ersten Monaten des Jahres 2023 ihr Kind in dem Krankenhaus bekommen haben. Weitere Interessierte waren ebenfalls willkommen.

"Das selbstgepflanzte Bäumchen im Geburtenwald ist ein originelles Geschenk für das neugeborene Kind, aber auch ein aktiver Beitrag zum Natur- und Klimaschutz", sagte Dr. Sven Seeger, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, über das Vorhaben.