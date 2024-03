Evangelischer Pfarrer verliert Amt, weil er für die AfD antritt

Martin Michaelis übernahm vor wenigen Monaten den Pfarrbereich in Gatersleben. Dem Pfarrer wurde nun jedoch die Beauftragung entzogen. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

"Es ist zwar im Interesse der Kirche, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer auch politisch engagieren, dies gilt jedoch nicht für das Engagement in Parteien, die verfassungsrechtlich fragwürdige Positionen einnehmen", so Michael Lehmann, Personaldezernent der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in einer offiziellen Pressemitteilung.

Michaelis soll bei der Kommunalwahl in Quedlinburg am 9. Juni als Parteiloser für die AfD antreten.

"Mit der Kandidatur für die AfD unterstützt Herr Michaelis das Gedankengut der AfD", so Lehmann weiter. Für die EKM sei diese Entscheidung jedoch nicht vertretbar.

Wie EKM mitteilte, hat der Kirchenkreis Egeln dem Pfarrer bereits zum 15. März die Beauftragung entzogen.