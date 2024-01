Campen unter Baggern, Pyrogames, Festivals: Das alles ist 2024 in Ferropolis los

Auch 2024 finden wieder zahlreiche Festivals in der Baggerstadt Ferropolis statt, darunter das Hip-Hop-Festival "Splash". © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Neu ist in diesem Jahr das Macherfestival 'The Real Life Guys'", sagte Janine Scharf, Mitglied der Geschäftsleitung der Ferropolis GmbH, der Deutschen Presse-Agentur. "Vom 22. bis 25. August wird mit dem Publikum zusammen gebaut. Was es konkret wird, entscheidet sich vor Ort. Die Initiatoren wollen damit den Leuten Lust auf das Handwerk machen."

Ebenso neu im Programm ist auch das Schlagerfestival "Olé Party" für die ganze Familie am 7. September.

Im vergangenen Jahr kamen den Angaben zufolge 308.000 Gäste auf das Gelände, davon 38.000 Tagesgäste und 270.000 Veranstaltungsbesucher. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 340.000 Gäste, davon 40.000 Tagesgäste.

"Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Vor Corona waren es jährlich um die 33.000 Tagesgäste", sagte Scharf. "Seitdem haben wir uns hochgearbeitet. Die Zahl der Veranstaltungsbesucher schwankt, je nachdem wie viele Großveranstaltungen es gibt."