Full Force, Wacken: Rapper Alligatoah schwört dem Hip-Hop ab und tritt 2024 auf Metal-Festivals auf

Ferropolis - Nanu? Am Nikolaustag gab das Full Force Festival bekannt, dass Rapper Alligatoah (34) das Line-up für das kommende Jahr ergänzen wird. Wer denkt, dass sich das Metal-Event damit einen eher artfremden Musiker eingeladen hat, der irrt!

Das Full Force Festival ist für seine Künstler und Bands aus dem Genre Metal und Rock bekannt. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Pünktlich zum Nikolaus haben wir eine großartige Überraschung für Euch: BÄÄÄM - ALLIGATOAH goes Metal", kündigten die Veranstalter am Mittwoch an.

Damit wird der Rapper, der bereits als Solo-Künstler mit Tracks wie "Willst du" und mit seinem Label Trailerpark für Furore im deutschen Hip-Hop gesorgt hat, Teil eines knackigen Line-ups: Unter anderem die Architects, die Dropkick Murphys und Five Finger Death Punch werden vom 21. bis 23. Juni die alten Bergbau-Bagger auf dem Festival-Gelände in Ferropolis zum Beben bringen.

Die Full Force-Fans reagierten überrascht auf den neuen Act. "Was zum Teufel hat er mit Metal zu tun?", fragte nicht nur eine Userin unter einem entsprechenden Instagram-Post.

Eine nicht ganz unangebrachte Frage - wer die sozialen Netzwerke rund um den Wahl-Berliner in den vergangenen Tagen verfolgt hat, dürfte diese aber beantworten können.