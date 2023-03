Hitzige Debatte rund um Bluttat in Bad Lauchstädt: Politiker sehen "Behörden-Versagen"

Der 61-jährige Mann und seine 59-jährige Ex-Partnerin waren vergangene Woche tot in der Wohnung der Frau in Bad Lauchstädt (Saalekreis) aufgefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Frau tötete. Der 61-Jährige war legal im Besitz von Schusswaffen.

Sebastian Striegel (41) kritisierte am Donnerstag die Sicherheitsbehörden, die schon vor der Tat auf den 61-Jährigen aufmerksam gemacht worden waren. © Ronny Hartmann/dpa

Es stelle sich die Frage, warum die Polizei nicht versuchte, die Waffen und auch das als Waffe verwendete Auto als Gefahrenabwehrmaßnahme sicherzustellen beziehungsweise auch den Führerschein des Betreffenden sicherzustellen, sagte Striegel. Er sehe hier "Behördenversagen".

Auch die Linken-Fraktion widerspricht der Einschätzung des Saalekreises. "Was die Waffenbehörde vorbringt, überzeugt in keiner Weise", so Henriette Quade (38), innenpolitische Expertin der Linken. "Selbstverständlich" bestünden Zweifel an der Zuverlässigkeit des Mannes aufgrund der bisherigen Ereignisse und der Angriffe auf die Frau. Das Waffengesetz biete hier sehr wohl die Möglichkeit zum Eingreifen.

Die Verwaltung des Saalekreises hatte erklärt, die Zuverlässigkeit des Mannes geprüft zu haben und keinen Tatbestand erkannt zu haben. Ebenso war der Mann den Angaben nach bisher auch nicht wegen Gewalttätigkeit in polizeilichen Präventivgewahrsam genommen worden.

Für die Fraktionen der Linken und der Grünen müsse nun aufgeklärt werden, an welcher Stelle die aufziehende Gefahr nicht erkannt und entsprechend gehandelt wurde. "Zu klären bleibt, was konkret die Polizei mit welcher Dringlichkeit übermittelt hat", sagte Quade.