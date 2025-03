Mann drohte in seinem Wagen zu ertrinken: Lebensretter in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet

Am frühen Morgen des 24. Juni 2024 kam ein 73-Jähriger in Seehausen mit seinem Wagen von der Straße ab, stürzte in den Fluss Aland und drohte zu versinken.

"Durch ihr entschlossenes und mutiges Eingreifen haben die drei Männer gezeigt, was Zivilcourage bedeutet. Ohne zu zögern haben sie ihr eigenes Wohl zurückgestellt, um das Leben eines Menschen in größter Not zu retten. Ihr selbstloser Einsatz verdient höchsten Respekt und Anerkennung", so Zieschang.