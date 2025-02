Mehr Fläche, mehr Mitarbeiter, mehr Brötchen: Ostdeutsche Großbäckerei mit XXL-Investition

Halle (Saale) - Das Unternehmen Schwarz Produktion will seine Großbäckerei Bonback in Halle erweitern und mehr als 300 Millionen Euro investieren.

Schwarz Produktion hatte die Großbäckerei in Halle Anfang 2024 übernommen. In Halle würden seit 2018 von über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich etwa 150 Millionen Steinofenprodukte hergestellt.

Bonback Halle ist einer von fünf Standorten der Schwarz Produktion in Sachsen-Anhalt - es gehören auch die beiden Getränkewerke MEG Jessen und MEG Leißling dazu sowie die Kunststoffproduktion in Roßbach (Braunsbedra). In Weißenfels ist der Verwaltungssitz von Schwarz Produktion.