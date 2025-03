Betrunken am Steuer: Unfall wird für Fahrer richtig teuer

Osterwieck - Am Mittwochabend kam es auf der Landstraße zwischen Osterwieck und Berßel ( Landkreis Harz ) zu einem teuren Unfall .

Die Polizisten stellten fest, dass der Autofahrer betrunken war. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 19.30 Uhr hatte ein 36 Jahre alter Mann seinen MG in den Straßengraben gesteuert, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zuvor habe er eine Linkskurve befahren und sei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, hieß es.

Der Crash richtete an seinem Wagen einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro an.

Bei dem Unfall blieb der Mann glücklicherweise unverletzt. Dennoch machte er vor den Augen der angerückten Polizisten einen einschlägigen Eindruck.

Sie stellten fest, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.