Glätteunfall im Harz: Ford gerät in Gegenverkehr, eine Person verletzt!

Elbingerode - Im Landkreis Harz kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall , bei dem eine Person verletzt wurde.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Harz befuhr eine 39-Jährige aus Derenburg mit ihrem Ford die Kreisstraße 1347 in Richtung der B244.

In Höhe der Einmündung Hartenberg/Schaubergwerk geriet die Fahrerin aufgrund der glatten Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr.

Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Kia eines 34-Jährigen, welcher daraufhin nach rechts von der Straße abkam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die 39-jährige Kraftfahrzeugführerin blieb unverletzt.