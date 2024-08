20.08.2024 15:31 Heftiger Unfall durch Sekundenschlaf: Fahrer in Klinik!

Am Montag kam es in Arendsee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-Jähriger verletzt wurde. Der Mann soll in Sekundenschlaf gefallen sein.

Von Sophie Marie Kemnitz

Arendsee - Im Arendseer Ortsteil Leppin (Altmarkkreis Salzwedel) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Das Auto wurde bei dem Crash schwer beschädigt. © Polizeiinspektion Stendal Ein 46-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Hyundai auf der B190 in Richtung Arendsee unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Fahrer durch Sekundenschlaf bei Leppin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Hier fuhr er zunächst gegen ein Verkehrsschild und krachte dann mit einem Baum zusammen. Hierbei wurde der Hyundai erheblich beschädigt. Sachsen-Anhalt Unfall Tragischer Unfall auf Bundesstraße: Auto kracht gegen Baum, Fahrer (†20) stirbt Der Fahrzeugführer wurde bei dem Crash glücklicherweise nur leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich. Das Auto wurde durch den Abschleppdienst geborgen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Stendal